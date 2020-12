Kyrie Irving mis à l’amende, est-il prêt à payer des millions juste pour ne pas répondre aux médias ?

Kyrie Irving savait très bien qu'en refusant de parler aux médias la semaine dernière, lors de la reprise de l'entraînement avec les Brooklyn Nets, il s'exposait à une amende. La NBA a sévi et a appliqué son règlement à la lettre en infligeant une sanction financière à "Uncle Drew" et à sa franchise, à hauteur de 25 000 dollars, pour plusieurs manquements à ses devoirs médiatiques.

C'est maintenant qu'il va être intéressant d'observer la suite des opérations. Kyrie Irving a-t-il simplement adopté cette posture pour le jour de la reprise, ou procèdera-t-il ainsi pendant toute la saison, quitte à payer plusieurs millions d'amende à chaque semaine durant laquelle il aura refusé de répondre aux sollicitations ?

Dans son premier communiqué, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers et des Boston Celtics avait laissé entendre que, lassé de voir ses propos déformés, il comptait désormais relayer lui-même ses déclarations avant et après les matches.

Les origines du beef entre Kyrie Irving et LeBron James révélées par un ex-coéquipier

Dans l'idée, ça n'empêchera personne de survivre si Kyrie Irving n'est plus disponible pour les médias. On peut comprendre qu'il s'agisse d'un exercice pénible, lassant et parfois éprouvant psychologiquement. Mais le champion NBA 2016 a la même clause dans son contrat de joueur NBA qui l'oblige, lui et ses collègues, à être un minimum disponible pour répondre aux questions des journalistes. Dans le CBA, il a toujours été indiqué que les médias étaient considérés comme un vecteur de promotion et d'aide au développement du produit qu'est la NBA.

A la base, c'est effectivement ce qui sert de lien entre le public, qui consomme, et les joueurs, garants de la qualité du produit. Les termes sont un peu barbares et très éloignés de l'essence du sport, mais ils expliquent aussi pourquoi la ligue génère autant d'argent et peut payer ses joueurs de cette manière.

Il semblerait qu'en maintenant sa décision de fournir lui-même ses déclarations par écrit, Kyrie Irving encourt jusqu'à 2 millions de dollars d'amende. Même pour un joueur multi-millionnaire, ce n'est pas une mince affaire sur le plan financier. Mais serait-ce vraiment étonnant de voir le meneur des Nets faire ce choix marginal ?