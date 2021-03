Kyrie Irving s’éloigne brièvement des Nets, James Harden peut activer le mode MVP

Kyrie Irving va une nouvelle fois faire une pause. Sauf que cette fois-ci, les Brooklyn Nets savent pourquoi et pour combien de temps. Le meneur All-Star doit gérer un motif familial, en espérant que ce ne soit pas trop grave, et il ne participera pas aux trois prochains déplacements de la franchise. Il ratera donc les matches contre les Trail Blazers, le Jazz et les Pistons.

La mission sera périlleuse en son absence. Surtout que Kevin Durant manque toujours à l’appel, même s’il serait de plus en plus proche d’un retour à la compétition. Suite à leurs forfaits, c’est James Harden qui se retrouvera une fois de plus aux commandes. L’arrière All-Star brille depuis son arrivée à Brooklyn, où il enchaîne les prestations dignes d’un MVP. Voilà pour lui une occasion de plus de prouver qu’il peut prétendre au trophée cette saison.

Kyrie Irving a déjà manqué 12 matches cette saison. La première fois, il s’était lui-même écarté de l’équipe sans avertir ses coaches et ses dirigeants. Et sans vraiment expliquer pourquoi non plus. Il avait finalement été aperçu en soirée privée, sans masque, ce qui lui a valu de passer encore plus de temps sur la touche afin de respecter la période de quarantaine mise en place par la NBA. En revanche, quand il joue, il est monstrueux. Il tourne effectivement 28 points, presque 5 rebonds et 6 passes de moyenne et pratique sans doute le meilleur basket de sa carrière.

Plus fort que jamais, Kyrie Irving peut-il faire gagner les Nets ?