Les Brooklyn Nets sont dans le creux de la vague et restent sur cinq défaites de suite. Les exploit de Spencer Dinwiddie et la bonne entame de saison globale du groupe ont l'air d'avoir vécu. C'est à ce moment précis que le retour de Kyrie Irving serait finalement le bienvenu... Malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite. Il existe même un scénario où Irving passe sur le billard pour opérer son épaule et manque presque le reste de la saison régulière... Pour l'heure, l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers et des Boston Celtics tente de rester optimiste.

De passage devant la presse au Barclays Center après deux mois d'absence, Kyrie Irving a donné de ses nouvelles et évoqué ses options.

"Je vais mieux, mais c'est la première fois que je vis cette situation. Je n'avais jamais eu cette sensation dans l'épaule au moment de shooter et je ne peux pas vraiment la lever. Je fais de mon mieux pour tenir sous cortisone, éviter l'opération et avancer. On verra s'il faut opérer à l'avenir".

Kyrie Irving a reconnu avoir consulté plusieurs spécialistes de l'épaule depuis son dernier match avec Brooklyn le 14 novembre dernier contre Phoenix.

Les Nets ne précipiteront évidemment rien. Leur objectif est de jouer le titre la saison prochaine, lorsque Kevin Durant sera apte à reprendre la compétition. Mettre en péril la santé de leur deuxième star dans une saison où ils ont tout de même les moyens de décrocher la 7e ou la 8e place à l'Est sans lui n'aurait aucun sens.

On va continuer de suivre de près l'évolution de la situation autour de Kyrie Irving, mais quelque chose nous dit qu'on ne le reverra peut-être pas en action cette saison.

Les stats de Kyrie Irving en 2019-2020