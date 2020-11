Il y a quelques semaines, on se demandait si Kyrie Irving était un génie incompris ou un génie qui ne comprend rien. La communication du meneur des Brooklyn Nets et ses réflexions parfois sceptiques et torturées ont contribué à lui donner une image négative auprès d'une importante partie des fans NBA. Irving sait toutefois qu'il peut s'appuyer sur quelques soutiens indéfectibles.

Son parrain, l'ancien meneur NBA Rod Strickland, fait partie de ceux-là. Celui qui officie désormais au sein de la G-League défend bec et ongles son filleul et explique pourquoi, à ses yeux, Kyrie Irving est un joueur et un garçon unique.

"Kyrie est différent. Il suffit de le voir jouer au basket pour le comprends. Et il pense différemment aussi. On ne peut pas faire tout ce qu'il fait sur le terrain sans être un créatif et avoir un esprit différent. Je crois que les gens n'aiment pas ça. On vit dans un monde où si l'on est en désaccord avec vous, on a forcément tort. Et on vous ostracise pour le simple fait de ne pas parler le même langage que les autres. Tu es jugé par des gens qui n'ont rien accompli. Quand je parle avec lui, je lui explique qu'il n'a pas de temps et d'énergie à accorder à ces choses-là".

James Harden à Brooklyn, une fausse bonne idée

Au-delà de sa singularité en termes de pensée - on ne reviendra pas sur l'épisode de la Terre plate, sur lequel Kyrie Irving n'est toujours pas très clair à ce jour - c'est sur le plan du basket pur que Strickland trouve qu'on n'accorde pas assez de mérite au fils de son ami Drederick.

"C'est l'un des meilleurs. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, en termes de qualités techniques et de talent, je ne vois personne de plus talentueux que Kyrie dans l'histoire de la NBA. [...] J'ai vu le grand Isaiah Thomas joueur à Chicago avant d'être en NBA à Detroit. Il faisait des choses que personne n'a vues. A la limite, en termes de skills, je veux bien le mettre dans la discussion avec Kyrie. En dehors de lui, c'est difficile".

La virtuosité technique de Kyrie Irving n'a jamais été remise en cause. C'est effectivement davantage sa manière de se fondre dans un groupe, comme à Boston, ou de se défaire de l'ombre d'un coéquipier omniprésent comme LeBron James à Cleveland, qui ont entaché sa réputation.

Cette aventure avec les Brooklyn Nets - la vraie, pas celle de la saison à 20 matches qu'il vient d'effectuer sans Kevin Durant - va sans doute servir de juge de paix. Kyrie Irving a, pour la première fois, choisi sa destination et le contexte dans lequel il voulait évoluer. S'il veut retrouver l'affection des fans et une place de choix dans les livres d'histoire pour ses vieux jours, il n'a pas le droit à l'erreur.