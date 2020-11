Une rumeur envoie James Harden aux Brooklyn Nets pour un Big Three de feu avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Voici pourquoi ce serait un risque énorme.

Malgré l'énorme bazar à Houston, les Rockets semblaient au moins pouvoir s'appuyer une certitude. James Harden, en dépit du départ probable de son ami Russell Westbrook et des multiples changements opérés sur le banc et au sein du front office, n'a pas manifesté d'envie claire de partir. Mais si le barbu en chef est prêt à rester au moins une saison de plus, la direction des Rockets pense-t-elle la même chose ?

Selon Farbod Esnaashari, le journaliste de Sports Illustrated, les Houston Rockets discutent actuellement d'un trade avec... les Brooklyn Nets. Esnaashari a même eu vent de la tête que pourrait avoir ce deal si les deux parties se mettaient d'accord. Harden rejoindrait Kevin Durant et Kyrie Irving à Brooklyn, pendant que Houston récupérerait Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Taurean Prince et Jarrett Allen. L'annonce du trade, qui est évidemment très hypothétique, serait alors faite le 22 novembre.

Quel crédit accorder à cette rumeur ? Esnaashari est un journaliste assez sérieux, pas du genre à balancer des choses dans le vent. Il y a certainement des discussions. Il a d'ailleurs expliqué ensuite que rien n'était bouclé et qu'il s'agissait de tractations à l'heure qu'il est. On a quand même un peu de mal à se dire que les deux franchises vont tomber d'accord.

Russell Westbrook casse complètement une rumeur sur son entente avec James Harden

Admettons que cela se fasse.

Houston perdrait un énorme joueur, candidat au MVP tous les ans, mais pourrait tourner très convenablement la page pour repartir de zéro avec des talents assez jeunes et avec un potentiel de All-Star, comme Caris LeVert et Jarrett Allen, plus deux joueurs précieux dans un collectif comme Spencer Dinwiddie et Taurean Prince. Sans parler d'un éventuel pick pour arrondir les angles. Pour reconstruire sans tanker de façon éhontée, ce serait franchement convenable.

Mais pour Brooklyn ? OK, en termes de star power, difficile de faire plus flippant qu'un trio Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Sauf que cela impliquerait de perdre quatre excellents role players et forcerait Brooklyn à trouver des joueurs solides prêts à se sacrifier financièrement pour rejoindre le projet. A eux trois, KD, Harden et Irving doivent toucher 113 millions de dollars. Bonjour les maux de tête pour compléter l'effectif derrière.

En termes d'alchimie, ensuite, on demanderait à voir. On parle de trois joueurs qui ont toujours eu besoin d'avoir le ballon. Et pour James Harden, dans des proportions supérieures à tous les autres joueurs de la ligue. Durant a déjà été efficace avec une autre star. Irving aussi, même si son bilan post-collaboration avec LeBron James n'est pas des plus encourageants.

James Harden aux Sixers ? Morey est prêt à tenter le coup

Au niveau de la personnalité, même si ces trois-là se connaissent, le match ne paraît pas non plus idéal. Kevin Durant et Kyrie Irving sont proches et ont choisi ensemble de s'engager avec les Nets. Ils n'avaient sans doute pas dans l'idée qu'une troisième énorme star les rejoigne avant même le début de leur collaboration en tandem.

On a déjà envie de voir comment s'articulerait, techniquement et psychologiquement, la relation entre KD et Kyrie. Exploser le roster, joliment construit par Sean Marks, simplement pour avoir le plus gros Big Three de la ligue depuis 2010 ressemble pour le moment à une fausse bonne idée.

Attendons quand même de voir si les discussions s'avèrent aussi sérieuses que ça. Il sera ensuite bien temps de décrypter ce qui serait quand même une gigantesque bombe.