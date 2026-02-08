Le rapprochement très étrange entre Giannis Antetokounmpo et une plateforme de paris après la deadline

Les amateurs de théorie du complot vont vouloir se pencher sur ce sujet : Alors que 23 millions de dollars de paris ont été placés sur un éventuel transfert ou non de Giannis Antetokounmpo sur le site Kalshi, il se trouve que le Grec a annoncé quelques jours plus tard qu'il était l'un des actionnaires de cette plateforme. On peut même se demander à quel point c'est légal pour un sportif en activité d'être lié à une organisation qui gère des paris, sachant que tout ce que Giannis peut dire ou faire va avoir une influence sur les réactions des gens qui placent leur argent...