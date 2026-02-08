Les amateurs de théorie du complot vont vouloir se pencher sur ce sujet : Alors que 23 millions de dollars de paris ont été placés sur un éventuel transfert ou non de Giannis Antetokounmpo sur le site Kalshi, il se trouve que le Grec a annoncé quelques jours plus tard qu'il était l'un des actionnaires de cette plateforme. On peut même se demander à quel point c'est légal pour un sportif en activité d'être lié à une organisation qui gère des paris, sachant que tout ce que Giannis peut dire ou faire va avoir une influence sur les réactions des gens qui placent leur argent...
Le rapprochement très étrange entre Giannis Antetokounmpo et une plateforme de paris après la deadline
C'est simple c'est radiation à vie ou alors tu interdis les paris NBA. Même s'il ne fait rien de spécial pour influer des paris, sa crédibilité et celle de la NBA sont sujettes à caution. Encore un intellectuel et surtout si'il n'est pas radié qu'il reste aux Bucks.
