Le rapprochement très étrange entre Giannis Antetokounmpo et une plateforme de paris après la deadline

Les amateurs de théorie du complot vont vouloir se pencher sur ce sujet : Alors que 23 millions de dollars de paris ont été placés sur un éventuel transfert ou non de Giannis Antetokounmpo sur le site Kalshi, il se trouve que le Grec a annoncé quelques jours plus tard qu'il était l'un des actionnaires de cette plateforme. On peut même se demander à quel point c'est légal pour un sportif en activité d'être lié à une organisation qui gère des paris, sachant que tout ce que Giannis peut dire ou faire va avoir une influence sur les réactions des gens qui placent leur argent...

Exprimez-vous
Réjean Lacaille
C'est simple c'est radiation à vie ou alors tu interdis les paris NBA. Même s'il ne fait rien de spécial pour influer des paris, sa crédibilité et celle de la NBA sont sujettes à caution. Encore un intellectuel et surtout si'il n'est pas radié qu'il reste aux Bucks.
Répondre