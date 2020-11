Russell Westbrook casse complètement une rumeur sur son entente avec James Harden

Russell Westbrook veut changer d’air. L’ancien MVP aurait demandé son transfert un an seulement après son arrivée aux Houston Rockets. Une requête qui illustre une situation de crise dans le Texas. La culture de la franchise serait fortement pointée du doigt. Et la responsabilité de James Harden dans ce marasme interroge.

Stephen A. Smith, jamais le dernier pour lancer une polémique, a alors voulu expliquer cette demande de Russ en assurant que « Harden et Westbrook ne veulent plus jouer ensemble. » L’intéressé est tombé sur le post. Et il a démenti fermement.

Russell Westbrook responds to the report that he and James Harden don’t want to play with each other anymore:

“This is completely fabricated. Y’all have a good night.” #Rockets pic.twitter.com/ofpvpowaRw

— Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) November 13, 2020