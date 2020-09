La Air Jordan 5 se met aux couleurs de l’université d’Oregon

Dans un monde parfait, les amateurs de sneakers ne se prendraient pas un L en pleine tronche tous les samedis sur leurs modèles favoris et attendus, et pourraient même se procurer les silhouettes réservées aux joueurs pros et universitaires.

Sponsorisée par Jordan Brand depuis des années, la fac d'Oregon se fait offrir régulièrement des modèles rétros tous plus fous les uns que les autres, et la Air Jordan 5 en est le meilleur exemple.

Alors que le modèle OG se négocie sur le second marché à des tarifs dépassant l'entendement (6100 dollars ? C'mon maaaaaaan...), la marque au Jumpan va en proposer une version "grand public".

Les couleurs et matériaux seront exactement les mêmes, à savoir un cuir suédé vert complété par languette noire assortie aux eyelets, panneaux latéraux et midsole. Du jaune viendra compléter l'emplacement des fameuses Wings. L'outsole icy fait bien le job comme toujours. A noter également l'étiquette "ELEVATE" sur l'intérieur de la languette.

Vous voici donc avec LE colorway des Ducks, même s'il s'appelle ici Apple Green ! Pour le reste ce sera du beaucoup plus normal. Pas de grand O mais un Jumpman noir cousu en tont sur ton sur la languette 3M. Pas de canard trop trop mignon sur le talon mais une étiquette Jordan Brand joliment cousue.

Certains y verront une version au rabais de cette 5, d'autre une vraie bonne raison de se réjouir de mettre la main sur un colorway exclusif.

La sortie de cette Air Jordan 5 est calée pour le 12 septembre.

Les images de Air Jordan 5 "Oregon"