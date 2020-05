La grosse côte sneaker de la semaine : Air Jordan 1 Game Royal

La Air Jordan 1 est mise à l'honneur dans le 5ème épisode de The Last Dance, et si vous ne l'avez pas encore vu il est temps de rattraper votre retard parce que c'est totalement anormal que vous puissiez être autant à la bourre.

Et tous les fans du premier modèle de la glorieuse lignée vous le diront : à part les coloris originaux, le vrai Graal est la collab effectuée avec les japonais de Fragment Design en 2014. Toujours affichée à des prix défiant l'entendement sur les plateformes de resell (pratiquement 3.000 dollars...), on la regarde, on la rêve, mais ça s'arrête là.

C'est donc bien logique que nous ayons flashé sur le tout nouveau colorway Game Royal proposé cette semaine par Jordan Brand.

L'upper mélange blanc, noir et bleu royal, ce même bleu que l'on retrouve sur la toebox et l'outsole. Le Nike Air est présent sur un petit tag en cuir sur le haut de la languette pour garder un petit côté OG jamais négligeable. Le logo Wings sera en blanc à sa place habituelle. Le clin d'oeil à la Fragment est évident, et saura satisfaire le plus grand nombre.

Très attendue et demandée, elle fait l'objet de raffles chez les quelques revendeurs qui auront la chance de l'avoir, alors ne perdez pas une seconde et foncez vous inscrire sur celle des copains de CornerStreet.

Les images de la Air Jordan 1 Game Royal