Le traditionnel et annuel NBA Media Day permet de scruter le comportement de beaucoup de fans de NBA : il y a ceux qui regardent les maillots en premier pour bien vérifier que leur équipe préférée n'a rien changé pendant l'été, ceux qui vont checker la silhouette des joueurs histoire de guetter la moindre prise de poids, ceux qui analysent les comportements et complicités, et enfin ceux qui ne regardent que les pieds à la recherche des paires exclusives et rares.

Les photos officielles prises ce jour là accompagnent les joueurs toute l'année, et celles de LeBron James sont toujours les plus attendues. Le King n'a pas failli pour la saison 2019-2020, se présentant avec une incroyable paire de LeBron 7 aux couleurs des Lakers.

LBJ l'a souvent dit : la 7 est sa paire préférée dans la lignée, et si de notre côté nous avions un faible pour le coloris Red Carpet, il faut bien reconnaitre que celui ci vaut son pesant de cacahuètes.

Déjà le premier coup d'oeil : un pied jaune et un violet avec plusieurs paires de lacets, c'est du grand art, et avant même d'aller plus loin on sent les fans du purple and gold en transe.

La bulle d'air est également en mismatch selon le côté (pour les plus fashion d'entre vous, c'est la même air unit que celle figurant sur les modèles Icon avec John Eliott) tachetée de purple ou de gold, assortie au swoosh et au col, avec sur l'intérieur du pied le logo de King James. Du cuir blanc épais fait le tour de l'upper, et nous aimons ses motifs futuristes très "Tron" sans oublier le petit pin's avec le logo de LBJ23 sur l'arrière. Cerises sur le gateau : le "Twenty" posé sur l'avant du pied droit, et "Three" sur le gauche.

Enfin un modèle Player Exclusive qui va voir le jour et que l'on va pouvoir s'offrir !

Pour info cette LeBron 7 sera disponible dès le 17 mai chez nos amis de Corner Street.

Les images de la LeBron 7 Media Day Lakers