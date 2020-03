Le COVID-19 a mis le monde à l’arrêt. Et les compétitions sportives en subissent les conséquences. Avec le confinement généralisé un peu partout sur la planète, il n’y a plus de tournois, plus de championnat. Sauf au Japon ! La B League, le plus haut niveau de basket au pays du soleil levant, a repris ce weekend. Mais ce fut très chaotique…

En effet, plusieurs matches – sans spectateurs dans les salles – ont été annulés ou retardés parce que des joueurs, des arbitres ou des membres des équipes de télévision présentaient des symptômes du coronavirus comme la fièvre. Difficile de jouer dans ces conditions… les responsables de la ligue japonaise ont donc préféré arrêter l’expérience. Encore une fois.

« Je pense que c’est lié à la pression d’organiser les JO », déclare Jeff Ayres, ancien joueur NBA expatrié au Japon. « Ils ont besoin de montrer que tout va bien au Japon pour que le tourisme reparte. Ils n’arrêtent pas de dire qu’ils ont contenu l’épidémie. Mais comment peuvent-ils le savoir alors qu’ils n’ont même pas assez de tests pour vraiment contrôler la population ? »

Par précaution, Ayres a décidé de rentrer aux Etats-Unis avec sa femme, enceinte de huit mois, et ses deux enfants. Il jouait au Japon depuis 3 ans après avoir notamment évolué aux San Antonio Spurs.