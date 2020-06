Bien qu'absent des parquets depuis plus d'un et proche de la fin de sa carrière, Pau Gasol aimerait jouer une dernière saison pour les Los Angeles Lakers.

Voir des légendes finir leur carrière avec le maillot de l'équipe qu'ils ont le plus marquée durant leur carrière (Dwyane Wade avec Miami) ou qu'ils n'ont jamais quittée (Kobe Bryant), donne lieu à des moments beaux et émouvants. Sans Pau Gasol, les Los Angeles Lakers n'auraient sans doute pas gagné deux titres de plus en 2009 et 2010. Kobe Bryant lui-même le pensait. Alors qu'il n'a pas joué au basket depuis plus d'un an à cause d'une blessure au pied, l'Espagnol s'est exprimé sur son avenir auprès de l'Associated Press. Finir en NBA avec la tunique Purple and Gold, acclamé par le Staples Center, fait partie des rêves de Pau Gasol.

"Je veux me donner une chance de jouer encore un an et d'aller une dernière fois aux Jeux Olympiques. Si mon pied va bien, je veux rejouer en NBA ou en Europe. Je garde mes options ouvertes, mais revenir aux Lakers est vraiment attirant...

Finir avec le Barça peut aussi être intéressant. Mais je dois considérer ce qui est réaliste ou pas en fonction des circonstances. Je me sens bien aujourd'hui parce que j'ai eu plus de temps pour récupérer".

Pau Gasol doit avant tout être sûr que l'état de son pied lui permettra de le reposer sur un parquet professionnel. Depuis sa pige aux Milwaukee Bucks et sa blessure, il n'a pas eu l'opportunité de courir et sauter à pleine puissance. Il ne fait donc pas partie des joueurs susceptibles de venir renforcer l'une des 22 équipes présentes pour la reprise de la saison NBA à Orlando le 31 juillet prochain.

Pau Gasol avec les Lakers c'est : deux bagues de champion, 17.7 points et 9.9 rebonds de moyenne en 7 saisons, mais aussi 3 de ses 6 sélections au All-Star Game. Son QI basket et son professionnalisme ne peuvent dans tous les cas pas faire mal à une franchise comme les Lakers.

Par contre, si on peut éviter de tomber contre lui aux JO 2021, on signe tout de suite. Même à 40 ans, Pau Gasol est encore capable de ranimer le signe indien lorsque l'Espagne affronte l'équipe de France...