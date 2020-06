Les dates clés de la reprise de la saison NBA révélées

Le calendrier de la NBA a été complètement chamboulé avec la crise du coronavirus. Suspendue depuis le 11 mars, la saison va belle et bien reprendre. Le 31 juillet prochain. Un ouf de soulagement pour la ligue et ses propriétaires, qui craignaient de perdre trop d’argent, mais aussi pour les joueur qui vont pouvoir récupérer une partie de leurs salaires. En revanche, seules 22 équipes sur 30 seront amenées à rejouer dans la « bulle » de Disneyworld à Orlando.

Pour accélérer le processus et la fin de saison, des matches seront joués en continue la journée et la soirée. Chaque formation aura 8 rencontres de classement avant d’attaquer les playoffs à peine plus de 15 jours après avoir repris. En effet, la post-saison débutera le 18 août. Pour un second tour prévu le 1 septembre et des finales de Conférence le 15 du même mois. Enfin, le Game 1 des finales NBA est programmé pour le 30 septembre. Elles se termineront au plus tard le 12 octobre.

Tentative NBA postseason dates:

Aug. 16-17: Play-in tourney

Aug. 18: First round

Sept. 1: Second round

Sept. 15: Conference Finals

Sept. 30: Finals Game 1pic.twitter.com/Y2bL8CpkSL — Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2020

La ligue veut se presser pour pouvoir commencer la saison 2020-2021 début décembre… en espérant finir à temps pour les Jeux Olympiques de Tokyo l’an prochain.

Via The Athletic