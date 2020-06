Le plan de la NBA pour envoyer ses stars aux Jeux Olympiques 2021

Comme de nombreuses industries, le monde du sport professionnel a été particulièrement touché par la crise du coronavirus. Des événements ont été reportés, d’autres carrément annulés… et les ligues essayent désormais de trouver des solutions pour reprendre tout en assurant la sécurité de leurs athlètes. La NBA va redémarrer en juillet prochain, après quatre mois d’arrêt. Pour finir début octobre au plus tard.

Des dates complètement inhabituelles. Qui chamboulent tout. Parce que la saison 2020-2021 va elle aussi être décalée. Selon les premières informations, elle devrait démarrer en décembre. Ce qui laisse envisager une nouvelle fin d’exercice pendant l’été… et ça pose problème. Parce que les Jeux Olympiques, prévus en 2020 mais affectés par le COVID-19, auront lieu au même moment. Alors comment faire ?

Selon The Athletic, l’objectif de la ligue est de parvenir à disputer les finales NBA mi-juillet pour permettre à tous les joueurs internationaux et les stars US d’être en mesure de participer aux JO de Tokyo dans la foulée.

The NBA is looking at a potential Dec. 1 start for the 2020-21 season and a mid-July Finals. The hope is to keep NBA players — from every country — in play for the Olympics.

— Frank Isola (@TheFrankIsola) June 4, 2020