Les Lakers prêts à transférer presque tout le monde pour viser le titre

Tous les joueurs des Los Angeles Lakers, à l'exception de LeBron James et d'Anthony Davis, sont susceptibles d'être échangés si ça permet de renforcer l'équipe.

Les Los Angeles Lakers ont un seul et unique objectif : le titre. Toute l'attention est concentrée sur cette saison. Premiers à l'Ouest, ils sont conscients qu'ils ont les armes pour aller au bout. Mais les dirigeants savent aussi qu'ils ont une marge de manœuvre réduite par rapport à leurs deux principaux concurrents, les Los Angeles Clippers et les Milwaukee Bucks. Deux équipes qu'ils n'ont toujours pas battu cette saison. De ce fait, si une opportunité se présente pour renforcer l'effectif, le front office n'hésitera pas à la saisir. Même s'il faut sacrifier un joueur important du vestiaire ou un jeune prometteur. Seuls LeBron James et Anthony Davis, sont intouchables.

Kyle Kuzma est le nom qui revient le plus souvent dans les rumeurs NBA en raison de son potentiel (24 ans). Selon le Los Angeles Times, les Lakers ont déjà discuté d'un éventuel transfert de l'ailier avec plusieurs équipes. Sans que ça aboutisse jusqu'à présent donc.

Mais d'autres joueurs sont à même de bouger. Même les plus productifs. Du moment que Rob Pelinka, le GM, et ses assistants ont le sentiment de sortir plus fort de l'échange. Nous ne serions pas étonné de voir les Angelenos faire un ou deux ajustements d'ici la deadline du 6 février.