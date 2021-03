LaMelo Ball est le favori clair pour le titre de Rookie de l'année. Mieux, le Californien est en train de faire des Charlotte Hornets une équipe agréable à regarder et excitante pour les années à venir. Pourtant, il ne s'en est apparemment pas fallu de beaucoup pour que LaMelo n'atterrisse pas en Caroline du Nord. Dans son podcast sur ESPN avec David Jacoby, Jalen Rose affirme ainsi que les Golden State Warriors avaient annoncé à LaMelo Ball qu'ils allaient le drafter en 2e position, juste après Anthony Edwards, sélectionné par Minnesota. Dans sa story Instagram de ce jour-là, Ball semblait effectivement persuadé de partir en 2 dans la Bay Area. On ne sait pas ce qui a poussé les Warriors à changer d'avis et à opter finalement pour James Wiseman, mais c'est une très bonne chose pour la NBA.

LaMelo Ball a tué la course au Rookie of the Year, il faut s'incliner

Il est probable que LaMelo Ball aurait trouvé un rôle intéressant à Golden State, possiblement dans un backcourt avec Stephen Curry ou en doublure. Mais il n'aurait sans doute pas progressé aussi vite. Son exposition et les responsabilités qu'il a chez les Hornets font de lui un possible franchise player et il n'aurait probablement pas pu s'épanouir autant et aussi rapidement avec les Warriors.

Les Warriors eux-mêmes peuvent être satisfaits d'avoir choisi James Wiseman, qui semble davantage coller avec leurs plans pour à moyens et longs termes. Sa panoplie est complémentaire de celle de Stephen Curry et Draymond Green, les deux clés de voûte de la franchise en l'absence de Klay Thompson.

On va quand même attendre quelques années avant d'affirmer que tout le monde est content dans cette affaire, mais ça en prend le chemin.