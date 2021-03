Coup de massue : saison terminée pour LaMelo Ball !

C’est terrible. Alors qu’ils effectuaient des débuts assez sensationnels en NBA, LaMelo Ball devrait être écarté des parquets plusieurs mois. En effet, le jeune homme s’est cassé le poignet en chutant lors du match entre les Charlotte Hornets et les Los Angeles Clippers. Une blessure sévère qui pourrait donc lui faire rater l’intégralité de la fin de la saison, même si le verdict sera définitivement prononcé après que le meneur ait rencontré un spécialiste cette semaine.

Cette nouvelle fait l’effet d’un coup de massue pour la franchise de Caroline du Nord. Elle est actuellement classée à la huitième place de la Conférence Est. Des résultats inattendus auxquels le troisième choix de la dernière draft n’est clairement pas étranger. En effet, LaMelo Ball tirait ses camarades vers le haut et il s’était affirmé comme le favori pour le trophée de Rookie of The Year en compilant 15,9 points, 45% aux tirs, 37% à trois-points, 5,9 rebonds et 6,1 passes en 41 matches. Et même 19,5 points de moyenne lors des 21 matches qu’il a débuté dans le cinq. Son forfait ouvre une voie royale à son principal concurrent Anthony Edwards.

Avec Terry Rozier, Gordon Hayward ou encore Devonte Graham, les Hornets ont peut-être suffisamment de munitions et de talents pour tenir leur rang. Mais c’est évidemment dommage de perdre un joueur aussi fort et spectaculaire que LaMelo Ball.

