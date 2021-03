Le bel hommage de Michael Jordan à son bijou LaMelo Ball

L’identité du ROY de cette première moitié de saison ne fait absolument aucun doute. LaMelo Ball écrase la concurrence puisqu’il est le meilleur marqueur, rebondeur, passeur et intercepteur parmi les nouveaux arrivants en NBA. 15,8 points, 6 rebonds et 6,3 passes. Des statistiques qui ne cessent de monter puisqu’il s’est affirmé comme un titulaire indiscutable après avoir début sur le banc. L’avenir s’annonce vraiment excitant pour le jeune meneur. Et même Michael Jordan ne l’avait pas vu venir.

« LaMelo s’est encore mieux ajusté au jeu NBA que ce que nous avions imaginé », avoue le propriétaire des Charlotte Hornets. « Il a déjà dépassé nos attentes cette saison. »

Un très beau compliment de la part de MJ envers le joueur de 19 ans. Une belle récompense, aussi, pour Sa Majesté. Souvent critiqué pour ses décisions, Jordan – et surtout ses dirigeants – ont eu du flair en validant le choix de LaMelo Ball lors de la dernière draft. Les Hornets ont probablement mis la main sur le talent le plus prometteur et le plus doué de la promotion. Parce que le petit dernier de la famille Ball a encore une marge de progression intéressante.

Il est bien plus adroit que ce que certains pensaient : 38% à trois-points et une sélection de tir finalement plus que correct. Son sens de la passe est incroyable. Il est spectaculaire mais, le plus souvent, il s’efforce de jouer juste. C’est un régal de le suivre sur les parquets. Et ce n’est donc que le début.

LaMelo Ball a tué la course au Rookie of the Year, il faut s’incliner