LaMelo Ball aux Knicks avec le 1st pick, LaVar y croit

A l'époque, on s'était pas mal moqués de LaVar Ball, persuadé qu'il pouvait dicter aux Los Angeles Lakers le fait de drafter son fils Lonzo. Aussi éperdument agaçant que soit le patriarche, il est tout de même parvenu à ses fins. Ball a été pris en 2e position en 2017, et même s'il a été tradé l'été dernier aux New Orleans Pelicans, LaVar a atteint son objectif premier. Figurez-vous qu'à quelques mois de l'arrivée très probable de son petit dernier, LaMelo Ball, en NBA, l'animal est de retour sur les plateaux de télé. Sur Fox Sports, au côté de Skip Bayless et Shannon Sharpe, LaVar Ball a expliqué ce qu'il espérait pour LaMelo, attendu au minimum dans la loterie

"A mes yeux, la meilleure option, ce serait New York. Les New York Knicks. Je connais LaMelo. C'est un gars qui aime les grandes villes. Il aime les lumières. Il les adore. On me demande quel type de ville il aime. Il a déjà vécu à Cleveland et il n'a pas aimé. Si tu dois rester à l'intérieur et qu'il n'y a même pas les spotlights... J'ai le sentiment que New York va avoir le first pick, parce qu'ils l'ont loupé tellement de fois..."

LaMelo Ball est parfois évoqué comme un possible 1st pick, mais l'incertitude autour de cette classe de Draft 2020 ne permet pas d'avoir de certitudes à ce stade. James Wiseman, le favori initial, a été suspendu et a quitté Memphis et la NCAA, Anthony Edwards, l'arrière de Georgia, est intéressant mais ne fait pas l'unanimité et LaMelo Ball lui-même a son lot de détracteurs. En Australie, chez les Illawarra Hawks, il avait réussi une première partie de saison spectaculaire et très remarquée avant de devoir déclarer forfait pour le reste de la saison sur blessure.

On ne connait pas les intentions de Leon Rose, le nouveau président des New York Knicks, mais la rumeur veut que la franchise souhaite drafter un meneur scoreur. LaMelo Ball semble effectivement entrer dans cette catégorie...