LaMelo Ball, ça commence à sentir fort la glissade à la Draft…

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de cette cuvée, LaMelo Ball se trouve attendu dans les premières positions de la Draft NBA 2020. Cependant, à l'approche du grand jour, le 18 novembre prochain, le meneur de 19 ans commence sérieusement à perdre des points.

Pourquoi ? Depuis plusieurs jours, il se murmure que le Californien ne brille pas dans ses entretiens avec les franchises. Ensuite, pour ne rien arranger, il ne serait visiblement pas performant lors de ses tests sur le parquet.

Ainsi, d'après le journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, Ball a désormais de grandes chances de sortir du Top 3. Pour rappel, les Minnesota Timberwolves, les Golden State Warriors et les Charlotte Hornets sont détenteurs des trois premiers choix.

Mock Draft 2020 : nos lottery picks à un mois du jour J

Faut-il s'attendre pour autant à une énorme chute pour lui ? Non. Il reste, sur le papier, l'un des éléments avec le plus grand potentiel. De plus, à son poste, il s'impose comme l'un des plus talentueux de sa génération.

Dans le Top 10 de cette Draft, plusieurs franchises se trouvent ainsi à la recherche d'un meneur. Ainsi, si LaMelo Ball reste disponible après le Top 5, il a de bonnes chances de terminer aux Detroit Pistons (#7 pick) ou aux New York Knicks (#8 pick). Il s'agirait dans tous les cas d'une vraie glissade.