La Draft 2020, c'est dans un mois ! Voici comment on imagine que les choses pourraient et devraient se dérouler pour les 14 premiers choix.

Dans un mois presque tout pile, se tiendra la Draft NBA 2020. Par la force des choses, c'est sans doute l'une des plus incertaines de l'histoire en ce qui concerne ce que vont faire les équipes et ce que valent réellement les prospects engagés cette années. Tenter de trouver un fit pour chaque équipe qui bénéficie d'un lottery pick est déjà compliqué. On n'a donc pas étendu cette Mock au-delà du 14e pick.

Pour une analyse détaillée des forces, faiblesses et profils qui composent cette classe de Draft 2020, on ne saurait trop vous recommander d'aller faire un (grand) tour chez nos amis d'Envergure.

Voici ce que l'on ferait à la place des franchises concernées dans cette Draft si particulière.

14- Zeke Nnaji (Boston Celtics) - Intérieur

L'un des avantages des Boston Celtics, c'est que leur roster est plutôt bien construit et équilibré, mais aussi encore relativement jeune. Avec le pick 14, difficile d'imaginer une recrue qui bouleverserait une hiérarchie bien établie qui a permis à Brad Stevens de ne pas passer si loin que ça des Finales NBA. Là où on peut éventuellement se demander si un peu de fraîcheur et de nouveauté ne feraient pas du bien à Boston, c'est à l'intérieur.

Le jeu de Stevens n'est clairement pas orienté vers un pivot dominant, mais sur certaines oppositions et pour une saison au long cours, avoir du talent supplémentaire dans ce secteur ne serait pas du luxe. En quête d'une bonne affaire, à la place des Celtics on se pencherait sur Zeke Nnaji, l'intérieur d'Arizona.

S'il jouait plutôt 4 en NCAA, il pourrait bien avoir le profil d'un stretch-5 en NBA, grâce à un jump shot intéressant, une belle envergure et de sérieuses qualités athlétiques.

13- Aaron Nesmith (New Orleans Pelicans) - Ailier

Aaron Nesmith, l'ailier de Vanderbilt, est l'un des meilleurs shooteurs à 3 points de cette classe de Draft 2020. Peut-être même LE meilleur. Nesmith a tous les outils pour être un 3 and D efficace en NBA et s'il est encore disponible à ce stade, on le voit bien atterrir à New Orleans.

Nesmith apporterait une arme à longue distance supplémentaire pour relayer un vétéran comme JJ Redick, 36 ans. En NCAA, il tournait à 52.2% à 3 points sur plus de 8 tentatives par match. Les scouts lui prêtent un excellent QI basket et une qualité de déplacement très adaptée à un style de jeu rapide et offensif. Avec Jrue Holiday, Lonzo Ball, Zion Williamson, et le néo All-Star Brandon Ingram, c'est a priori ce qui se dessine en Louisiane une fois que le nouveau coach aura été nommé.

12- Tyrese Maxey (Sacramento Kings) - Arrière

Avec l'arrivée d'un nouveau General Manager, Monte McNair, il faut s'attendre à du mouvement chez les Kings. Tout le monde semble sur la sellette, à l'exception de De'Aaron Fox. Sacramento a un peu de matière dans le secteur intérieur, en tout cas en termes de potentiel, avec Marvin Bagley, Harry Giles ou Richaun Holmes. On les voit du coup plutôt tenter de trouver un acolyte à Fox au sein du backcourt.

Bogdan Bogdanovic sera très prisé durant la free agency et Buddy Hield n'a plus envie de jouer pour Luke Walton, dont le job n'est pas menacé à l'heure actuelle. C'est là qu'intervient Tyrese Maxey.

L'arrière de Kentucky est déjà un joueur très solide, agressif, polyvalent et capable de devenir un très bon défenseur en NBA. Pour le moment, c'est aussi et surtout un jeune basketteur de caractère et mentalement prêt pour la grande ligue. Tout n'est pas parfait en attaque, mais Maxey a prouvé avec les Wildcats qu'il avait en lui l'ADN des joueurs qui aiment réussir des actions décisives.

Typiquement le genre de basketteur sur lequel s'appuyer pour reprendre le développement d'une équipe comme Sacramento.