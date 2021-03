Actuellement à la 13ème place de la Conférence Est, les Cleveland Cavaliers risquent d'animer les prochaines semaines. En effet, avec la deadline des trades le 25 mars, plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter la franchise de l'Ohio. On pense à Kevin Love, mais surtout à Larry Nance Jr.

Contrairement à son coéquipier, l'ancien élément des Los Angeles Lakers dispose d'un contrat bien plus facile à bouger. Avec un salaire dégressif (de 11,7 millions actuellement à 9,6 millions en 2022), le joueur de 28 ans peut représenter une piste très intéressante pour plusieurs franchises.

Ainsi, d'après les informations du journaliste de Cleveland.com Chris Fedor, six équipes le surveillent attentivement : les Minnesota Timberwolves, les Philadelphia Sixers, les Boston Celtics, le Miami Heat, les Dallas Mavericks et les New Orleans Pelicans.

Jusqu'à maintenant, les Wolves ont été visiblement les plus agressifs. Mais on peut penser que les prétendants pour le titre NBA pourraient dégainer des offres intéressantes dans la dernière ligne droite. En tout cas, Cleveland peut espérer de belles propositions pour Larry Nance Jr.

Il se dit que certaines formations ont déjà proposé plusieurs choix à la fin du premier tour. En attendant le bon moment, Cleveland a donc l'opportunité de réaliser un mouvement intéressant pour l'avenir.

Larry Nance Jr, tel père, tel fils