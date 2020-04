Le Finlandais est frustré et les Bulls vont rapidement devoir se pencher sur son cas et sur son avenir à Chicago.

De nos jours, les franchises NBA ne font plus le forcing pour garder des joueurs contre leur volonté. Le risque qu'ils plombent leur équipe ou qu'ils s'en aillent sans la moindre contrepartie est trop important pour que les General Manager prennent le moindre mécontentement à la légère. C'est dans ce sens que la rumeur autour de Lauri Markkanen va forcément faire réfléchir les Chicago Bulls.

Selon Joe Crowley du Chicago Sun Times, le Finlandais est frustré et réfléchit sérieusement à son avenir depuis plusieurs mois. Depuis que Jim Boylen est en poste, Lauri Markkanen est particulièrement discret et loin des promesses qu'il avait affichées lors de ses débuts en NBA lors de la saison 2017-2018. Son utilisation par Boylen pose question, alors que les Bulls ont davantage eu l'air de faciliter la mise en avant de Zach LaVine ou de Coby White depuis la rentrée.

En plus des blessures qui l'ont handicapé, le "Finnisher" n'est pas parvenu à avoir un rendement optimal. Cette saison, avant l'interruption, il tournait à 14.7 points et 6.3 rebonds de moyenne, avec les plus mauvais pourcentages de sa jeune carrière (42.5% en global, 34.4% à 3 points). Un an plus tôt, Lauri Markkanen n'était pas loin du double-double de moyenne (18.7 points et 9 rebonds).

Il semblerait qu'il ait voulu faire passer un message pendant cette période si particulière. Alors que les Chicago Bulls sont officiellement en quête d'un nouveau boss pour remplacer la paire Gar Forman-John Paxson, Markkanen ne se contentera pas d'un petit lifting et son entourage s'attend à ce qu'un nouveau coach à même de le faire progresser, ne remplacer Jim Boylen, dont l'avenir s'écrit en pointillés.

Trois possibilités s'offrent à Lauri Markkanen, dont le contrat rookie prendra fin en 2021, et aux Bulls :

- une prolongation de contrat cet été, mais celle-ci semble peu probable

- pas de prolongation et il testera le marché de la restricted free agency à l'été 2021

- un trade avant la reprise de la saison 2020-2021

Cette dernière hypothèse est crédible si les Bulls ont le sentiment qu'ils ne parviendront pas à faire adhérer Markkanen à leur nouveau projet et qu'ils peuvent en retirer quelque chose d'important. Un 7 footer avec un shoot plaira forcément à des franchises persuadées de pouvoir le faire grandir dans un meilleur cadre que Chicago.

Les stats de Lauri Markkanen en NBA