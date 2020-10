Le grand retour de la Nike Lebron 8 South Beach pour 2021 ?

Oubliez le 17ème titre de LA, la quatrième bague du King, car LA grosse info du week end est à chercher du côté de la planète sneakers. Bon ok, c'est un peu exagéré, mais quand même, quand on a vu passer l'info que la LeBron 8 South Beach pouvait revenir en 2021, notre souffle est devenue aussi court qu'un shoot décisif de Danny Green.

Alors qu'elle figure dans tous les classements des meilleures paires de la décennie précédente, la version Miami de la LeBron 8 est un sacré clin d'oeil du destin : il y a pile 10 ans King James démarrait son aventure en Floride et présentait ce modèle, avec la franchise qui lui aura donné pas mal de taf pour aller récupérer le titre en 2020.

La silhouette assez haute sera fidèle à l'originale, avec sa large air unit identique à celle de la LeBron 7, et ce mélange de noir sur toute la languette et le large swoosh, de rose et de bleu aqua. Beaucoup considèrent encore que le colorway South Beach est le meilleur inventé par Nike avec le Infrared bien sur.

Attendons de plus amples informations et surtout une confirmation définitive du retour de cette LeBron 8, qui serait un véritable évènement.