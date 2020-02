Une nouvelle Redeem Team pour Team USA après une coupe du Monde plus que compliqués l’an dernier ?

On a le temps de voir, USA Basketball n’en est qu’à la première étape du processus. Mais elle vient en tout cas de donner la liste des 44 joueurs parmi lesquelles elle choisira les 12 membres de la Team USA pour les Jeux Olympiques de 2020.

Bien évidemment, tous les gros noms sont présents : LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant ou encore les Rockets James Harden et Russell Westbrook, Kawhi Leonard ou Damian Lillard.

Les principaux noms à ne pas faire partie de la liste sont les deux cookies Zion Williamson et Ja Morant. Ainsi que le All-Star des Atlanta Hawks Trae Young.

Le roster final sera annoncé bien plus tard. La coupe du monde 2019 a prouvé que la sélection finale pouvait vite arborer un visage nettement moins attractif que celui initialement prévu. Néanmoins, on imagine que USA Basketball ne fera pas face à la même cascade de forfaits. Les Jeux Olympiques sont généralement bien plus importants aux yeux des NBAers. Et le côté « revanche / rédemption » après la 7ème place au Mondial devrait motiver les joueurs.

A voir en revanche si le managing director de USA Basketball, Jerry Colangelo, retiendra ceux qui ont boycotté la sélection l’été dernier.

« Je ne peux que noter et me souvenir de ceux dont on pensait qu’ils iraient à la guerre avec nous et qui ne se sont pas finalement présentés », avait-il alors déclaré.

Team USA - la liste des 44

Bam Adebayo (Miami Heat); LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs); Harrison Barnes (Sacramento Kings); Bradley Beal (Washington Wizards); Devin Booker (Phoenix Suns); Malcolm Brogdon (Indiana Pacers); Jaylen Brown (Boston Celtics); Jimmy Butler (Miami Heat); Mike Conley (Utah Jazz); Stephen Curry (Golden State Warriors); Anthony Davis (Los Angeles Lakers); DeMar DeRozan (San Antonio Spurs); Andre Drummond (Cleveland Cavaliers); Kevin Durant (Brooklyn Nets); Paul George (L.A. Clippers); Draymond Green (Golden State Warriors); James Harden (Houston Rockets); Montrezl Harrell (L.A. Clippers); Joe Harris (Brooklyn Nets); Tobias Harris (Philadelphia 76ers); Gordon Hayward (Boston Celtics); Dwight Howard (Los Angeles Lakers); Brandon Ingram (New Orleans Pelicans); Kyrie Irving (Brooklyn Nets); LeBron James (Los Angeles Lakers); Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers); Kawhi Leonard (L.A. Clippers); Damian Lillard (Portland Trail Blazers); Brook Lopez (Milwaukee Bucks); Kevin Love (Cleveland Cavaliers); Kyle Lowry (Toronto Raptors); JaVale McGee (Los Angeles Lakers); Khris Middleton (Milwaukee Bucks); Donovan Mitchell (Utah Jazz); Victor Oladipo (Indiana Pacers); Chris Paul (Oklahoma City Thunder); Mason Plumlee (Denver Nuggets); Marcus Smart (Boston Celtics); Jayson Tatum (Boston Celtics); Klay Thompson (Golden State Warriors); Myles Turner (Indiana Pacers); Kemba Walker (Boston Celtics); Russell Westbrook (Houston Rockets); et Derrick White (San Antonio Spurs).