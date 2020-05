Si vous n'avez pas vu les images, ne les regardez pas. Elles sont d'une violence insupportable. Sachez simplement qu'on y voit Ahmaud Arbery, un Afro-Américain de 25 ans, à pied, poursuivi et tué par balles par deux hommes, en camion, dans une rue de Brunswick en Georgie. C'est l'affaire du moment aux Etats-Unis et ces images, sorties deux mois après la mort d'Arbery, vont peut-être changer la donne.

Jusqu'ici, Gregory et Travis McMichael, un père et son fils responsables de la mort d'Ahmaud Arbery, n'ont pas été arrêtés. Patrouilleurs résidentiels (donc pas policiers, même si le père a travaillé dans la police locale), les deux hommes affirment que Arbery correspondait physiquement à la description d'un homme recherché pour cambriolage dans leur quartier.

Ils n'ont assisté à aucun délit et ont simplement vu un homme noir courir - il faisait son footing quotidien selon son avocat - avant de tenter de l'arrêter et de l'abattre de trois coups de feu parce qu'il leur résistait. "Du lynchage moderne", a commenté l'avocat.

LeBron James s'est souvent exprimé ces dernières années pour dénoncer la discrimination et les crimes dont étaient victimes les Afro-Américains aux Etats-Unis, que ce soit par le biais de violences policières ou à cause du système. La star des Los Angeles Lakers, horrifiée, a ressenti le besoin de le faire à nouveau.

"Nous nous faisons littéralement chasser tous les jours, à chaque fois que l'on pose un pied en dehors de nos maisons. On ne peut même pas sortir faire un footing ! Putain, mais c'est une blague ?! Je suis désolé Ahmaud, repose en paix. Mes prières vont à ta famille", a tweeté LeBron James.

L'indignation suscitée par ce drame et l'implication de personnalités comme LeBron James feront peut-être bouger les choses. Le procureur du district de Glynn County a indiqué vouloir que cette affaire soit jugée devant un grand jury, pour inculper les deux hommes, toujours libres à ce jour.

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the..... pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn

