LeBron James a marqué la décennie des All-NBA teams, à qui le tour ?

Dans quelques semaines, LeBron James sera à coup quasiment certain nommé dans le meilleur cinq de la saison. Avant l'interruption provoquée par la pandémie, le "King" était un concurrent sérieux pour le titre de MVP et on ne voit pas comment les médias amenés à voter pour l'écarter de la All-NBA Team. Entre 2010 et 2020, il aura ainsi été présent dans l'un des meilleurs cinq absolument tous les ans sur la décennie écoulée et sur la première année de la suivante. Il n'y a finalement que la saison dernière, en partie à cause de sa blessure, que le "Chosen One" n'a été que dans le deuxième cinq.

Un accomplissement digne des plus grands, ce qui ne vous étonnera pas outre mesure. Plusieurs joueurs ont un nombre de sélections comparable à celui de LeBron, notamment Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan et Kobe Bryant, co-recordmen, qui en comptent 15 comme lui jusqu'ici.

Dix ans de LeBron : Une décennie où il s'est rapproché de Jordan

Mais savez-vous combien de joueurs ont, comme LeBron James, été dans une All-NBA Team pendant du début à la fin d'une décennie ?

Ils ne sont que cinq, LeBron compris.

Entre 1950 et 1960, Dolph Schayes, l'intérieur des Syracuse Nationals, puis des Philadelphie Sixers, une fois champion NBA et 12 fois All-Star, décédé en 2015.

Entre 1990 et 2000, Karl Malone, légende sans titre du Utah Jazz, deux fois finaliste malheureux, 14 fois All-Star et membre de la Dream Team 92.

Entre 2000 et 2010, deux hommes y sont parvenus. Tim Duncan, le Big Fundamental des San Antonio Spurs, cinq fois titrés et 15 fois All-Star, mais aussi le regretté Kobe Bryant, disparu en début d'année avec 5 bagues au doigt également et 18 sélections au All-Star Game.

Qui parviendra à être sur la photographie de la décennie qui débute ?

On peut supposer que le meilleur cinq de cette saison sera composé de LeBron James, James Harden, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis. Au vu de leurs âges respectifs, LeBron et Harden auront du mal à être encore dans une All-NBA Team dans 10 ans, s'ils sont toujours en activité. En revanche, miser sur le Greek Freak, Luka Doncic ou "AD", qui n'a finalement que 27 ans, n'est peut-être pas une mauvaise idée...