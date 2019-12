LeBron James veut jouer, mais les Lakers aimeraient le mettre au repos

LeBron James est anti-load management. Il ne cesse de le répéter depuis le début de la saison. Néanmoins, les douleurs à l'aine du "King" risque de ne pas trop lui laisser le choix. Selon ESPN, plusieurs membres des Los Angeles Lakers tenteraient de le convaincre de se reposer pendant quelques matches pour ne pas prendre le risque d'une blessure plus sérieuse. Absent dimanche dernier contre Denver, puis de retour mais en souffrance face aux Clippers le soir de Noël, LeBron James avait expliqué :

"Je me sentais en bonne santé au début du match. Puis j'ai pris un genou dans l'aine par Pat Beverley et ça m'a ramené au stade précédent".

En prévision de la rencontre face à Portland et du back to back à suivre contre Dallas, LeBron James n'a toutefois pas donné l'impression qu'il allait suivre les recommandations faites en interne.

"Si je me sens très bien, je serai dans le cinq. Si je me sens assez bien, je serai aussi dans le cinq. On verra ce qu'il en sera", a-t-il expliqué sur ESPN.

La blessure de LeBron la saison dernière a coûté la qualification en playoffs aux Lakers. Espérons pour eux que ça ne se reproduise pas par excès d'imprudence.