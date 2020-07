LeBron James est prêt à « détruire quiconque sera face à lui », ça promet !

LeBron James n'est plus trop du genre à promettre l'enfer à ses adversaires ou à chercher à entrer dans des guerres avec d'autres joueurs par voie de presse. L'interruption de la saison NBA et de sa quête d'une quatrième bague en NBA l'ont visiblement rendu impatient et prêt à en découdre. Dans l'un de ses derniers posts Instagram, le "King" a publié un dessin le représentant en train de reprendre des forces façon Goku dans Dragon Ball Z, avec son maillot des Los Angeles Lakers. En commentaire :

"Il est bien temps de sortir de la cabine cryogénique et retourner sur le terrain pour détruire quiconque sera face à moi. Vous êtes prévenus ! #LaSaisonDeLaRevancheContinueBientôt #MoiLeRoi"

J.R. Smith se fait déjà recadrer dans la bulle à Disney

On sait déjà qui LeBron James aura face à lui dans un premier temps. Au calendrier des Lakers dans la bulle d'Orlando : les Los Angeles Clippers, les Toronto Raptors, le Utah Jazz, l'Oklahoma City Thunder, les Houston Rockets, les Indiana Pacers, les Denver Nuggets et les Sacramento Kings. Du costaud avant d'aborder les playoffs ensuite.

Virtuellement, le 1er tour opposerait aujourd'hui LeBron James et ses Angelenos aux Memphis Grizzlies. On attend de voir à quel moment il aura besoin de passer en mode "destruction" comme il l'a promis.