Certains joueurs, touchés par le coronavirus, vont manquer le grand départ pour Orlando mais ils pourront rejoindre la « bulle » NBA plus tard.

La saison n’est pas encore complètement finie pour les joueurs touchés par le COVID-19 comme Nikola Jokic ou encore dernièrement Landry Shamet. En effet, la NBA a révélé la marche à suivre pour ceux qui ne rejoindraient pas la « bulle » de Disney en même temps que leur équipe. Un processus repris et détaillé par ESPN. Les joueurs devront alors se rendre à Orlando par leurs propres moyens : par un vol privé, un vol commercial ou même en voiture.

Mais c’est une tannée. Ils auront notamment pour contrainte de présenter trois tests négatifs avant de pouvoir voyager ! Et même une fois arrivés, il leur faudra attendre deux nouveaux contrôles avant de pouvoir reprendre le basket. Et même trois dans le cas où le joueur aurait décidé de se rendre à Disneyworld via un vol commercial.

Les règles de la « bulle » trop frustrantes pour les joueurs NBA ?

Ces mesures s’appliquent aussi à ceux qui, pour n’importe quelle raison, manquerait l’un des tests au coronavirus dans les deux jours qui précédent le départ de leur équipe pour Orlando. Ce grand départ, justement, est censé se faire en cours de semaine prochaine. Avec un camp d’entraînement programmé ainsi que des matches amicaux à partir du 22.

Plusieurs équipes ne seront pas au complet à leur arrivée sur le campus. En effet, une vingtaine de joueurs NBA ont déjà été testés positifs au COVID-19 ces derniers jours. Les Clippers, les Nuggets et le Heat ont même été contraints de fermer leur centre d’entraînement. Tout ça s’annonce bien compliqué…