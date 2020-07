On va vraiment commencer à croire que cette saison NBA ne se terminera jamais. Adam Silver a lui-même admis qu'il pourrait tout annuler s'il y avait trop de cas de Covid-19 au sein de la ligue. Sans en préciser le nombre. Et ce ne sont pas les dernières nouvelles qui vont le rassurer, lui mais aussi tous les fans du monde entier. La pandémie s'accroît de manière spectaculaire aux Etats-Unis ces derniers jours. À tel point qu'elle semble aujourd'hui incontrôlable malgré les déclarations de son président Donald Trump. La NBA est évidemment impactée par cette accélération de la propagation Après avoir recensé un ou plusieurs cas en interne, les Clippers et les Nuggets ont préféré dire stop pour le moment.

On apprend aujourd'hui qu'une troisième franchise a également suspendu ses entraînements. Il s'agit du Miami Heat qui a détecté un second joueur, après Derrick Jones Jr, ayant contracté le virus. Pourquoi cette annonce peut véritablement faire peur à Adam Silver et ses équipes ? Parce que Miami se trouve tout simplement en Floride. La Floride, l'endroit où se tiendra "la bulle" à partir du 30 juillet prochain. La Floride, l'Etat où plus de 10,000 cas ont été recensés sur les dernières 24 heures...

Mais pendant ce temps-là, la NBA autorise une seconde bulle

Cette nouvelle ne fait que renforcer l'inquiétude autour de cette reprise. Les enjeux économiques sont colossaux. Terminer cet exercice éviterait une perte estimée à près d'un milliard de dollars. Mais plus les jours passent, et plus on se rapproche d'un saison 2019-20 sans champion, comme l'a expliqué Charles Barkley. Les conditions ne sont tout simplement pas optimales pour reprendre en tout sécurité. Sans compter que l'équité sportive est remise en cause avec cette troisième équipe obligée de suspendre ses entraînements.