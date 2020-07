La NBA a choisi de dépenser des millions de dollars pour organiser la reprise de la compétition à Orlando. C'est le prix à payer pour ne pas perdre encore plus d’argent...

Evan Fournier ne s’en cache pas : si les joueurs reprennent à Orlando, c’est d’abord pour l’argent. Pourtant, Adam Silver, le commissionnaire NBA, tient un discours moins catégorique. Alors qu’aux yeux du public, il est évident que cette reprise est motivée par les dollars, le boss de la ligue fait mine qu’il y a finalement pas tant que ça à gagner.

« Nous avons le sentiment d’avoir une obligation de trouver une nouvelle norme. L’argent ne rentre pas vraiment en compte parce que, honnêtement, jouer sur ce campus va nous coûter énormément d’argent », confiait-il au Time Magazine.

Alors combien exactement ? Selon les sources rapportées par ESPN, la NBA va débourser 150 millions de dollars pour les trois mois passés par les franchises au sein de la « bulle » Disney. Une somme effectivement très élevée...

Mais ces 150 millions couvrent des pertes beaucoup plus importantes en cas d’abandon de la saison. Et ça, Adam Silver ne l’évoque pas assez dans son discours. Rien qu’en assurant des matches de saison régulière et de playoffs, la ligue se garantit quelques centaines de millions en droits TV. Pour les joueurs, ce sont aussi 600 millions de dollars à récupérer en salaires.

Dans tous les cas, la NBA va évidemment engendrer des pertes. Notamment avec le manque à gagner lié à l’absence de fans dans les salles. Ces pertes sont pour l’instant estimée à… 1 milliard de dollars.

