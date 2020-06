Huit mois sans jouer, c’est long. Beaucoup trop long. C’est pourtant ce qui attend les équipes qui n’ont pas eu la chance d’être invitées par la NBA au sein de sa « bulle » à Orlando. La ligue a promis aux huit « cancres », les franchises avec les moins bons bilans, d’avoir la possibilité de jouer des rencontres afin de ne pas débarquer trop rouillées lors de la reprise de la prochaine saison en décembre prochain. Mais personne ne sait réellement quand ni comment les équipes non qualifiées vont jouer des rencontres amicales.

Alors un mouvement prend de l’ampleur. Celui qui milite pour un deuxième campus NBA. Avec des séances d’entraînement mais aussi des matches télévisés. Selon The Athletic, plusieurs formations ont discuté de cette éventualité lors d’une réunion avec la ligue. Les Cleveland Cavaliers, les Detroit Pistons et les Atlanta Hawks seraient notamment au cœur du projet. Trois équipes jeunes qui ont besoin de s’entraîner régulièrement et de mettre leurs joueurs dans des situations de match afin qu’ils continuent à progresser. Les Minnesota Timberwolves se sont proposés pour accueillir cette deuxième « bulle ». Houston et Las Vegas sont deux autres sites potentiels.

En revanche, les New York Knicks ne seraient pas forcément partants. La franchise de Manhattan compte huit free agents, qui n’ont que très peu d’intérêt à venir jouer dans un cadre très particulier. Steve Kerr a aussi indiqué par le passé que ce n’est pas vraiment la priorité des Golden State Warriors, qui préfèrent s’entraîner entre eux.

Vu la complexité logistique que pose la « bulle » d’Orlando, on se demande si la NBA parviendra à vraiment reproduire un deuxième campus alors que les cas de coronavirus remontent en flèche aux Etats-Unis.