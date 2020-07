La NBA va ouvrir une deuxième bulle, comme si de rien n’était

On ne saura que dans quelques mois si la NBA avait raison d'être aussi calme et optimiste, ou si les plans d'Adam Silver et ses subordonnés étaient complètement inconscients. Alors que le doute plane toujours sur la pertinence de reprendre la saison NBA dans la bulle floridienne de Disney World Resort - la Floride enregistre des records de contamination quotidiens - la ligue est sur le point de valider la création d'une deuxième bulle...

Selon Jackie McMullan d'ESPN, les 8 équipes non-invitées pour la reprise de la saison à Orlando devraient pouvoir se retrouver et s'affronter sur le modèle d'une Summer League du côté de Chicago. Les rencontres se dérouleraient à la Windhurst Arena, à nouveau sous le format d'un lieu fermé à double tour une fois tout le monde à l'intérieur.

Les équipes en question, sauf les New York Knicks (sans doute trop occupés avec l'un des 875 coaches qu'ils sont en train d'interviewer pour la saison prochaine) ont toutes participé à une conversation téléphonique jeudi pour sonder la motivation des uns et des autres. A cette heure, il n'est pas garanti que les 8 équipes envoient du monde à Chicago.

Dwane Casey, le coach des Detroit Pistons, a par exemple expliqué à McMullan que la plupart des dirigeants impliqués préféreraient participer à des mini-camps, sans forcément avoir à affronter d'autres équipes. La NBA, elle, a davantage intérêt à ce que des matches, même à huis clos, puissent être diffusés pour tenter de limiter les pertes financières.

Il faut savoir que, comparé à la Floride (10 000 nouveaux cas jeudi...), l'Illinois est très nettement moins touché par le Covid-19 à l'heure actuelle. A ce jour, il y a 146 000 cas confirmés dans cet état, avec "seulement" 869 nouveaux cas jeudi soir. Cela dit, l'assurance avec laquelle la NBA continue de naviguer est forcément un peu déroutante au regard des nouvelles quotidiennes...