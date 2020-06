Après ses passages aux Brooklyn Nets et aux Milwaukee Bucks, Jason Kidd a continué sa carrière sur les bancs dans le rôle d'assistant aux Los Angeles Lakers. Actuellement, l'ancien meneur de jeu épaule Frank Vogel au sein de la franchise californienne. Et alors que certains pensaient qu'il allait saboter Vogel pour lui piquer sa place, cette collaboration fonctionne plutôt bien. Ainsi, la cote de Kidd remonte petit à petit malgré sa réputation d'un style très strict. Selon le journaliste du New York Times Marc Stein, les New York Knicks ont ainsi demandé aux Lakers l'autorisation pour l'interviewer pour le poste d'entraîneur.

The Knicks have requested and received permission to interview the Lakers' Jason Kidd for their head coaching vacancy, @NYTSports has learned — Marc Stein (@TheSteinLine) June 22, 2020

Bien évidemment, Kidd fait seulement partie d'une longue liste de candidats. Les Knicks ont récemment discuté avec Mike Brown et les noms de Tom Thibodeau ou encore de Kenny Atkinson continuent de circuler avec insistance. Mais dans son profil, le champion NBA 2011 dispose d'une arme puissante : son lien avec les stars. En reconstruction, les Knicks veulent redorer leur blason auprès des joueurs. En ce sens, Jason Kidd pourrait permettre d'attirer, à nouveau, des joueurs de qualité lors de la Free Agency. Il se murmure même qu'il serait très convoité en raison de son lien avec Giannis Antetokounmpo. Pour rappel, le Greek Freak des Bucks sera libre en 2021 et donc courtisé par toutes les franchises. Une piste à surveiller avec attention.