Alors que le poste de coach des New York Knicks semblait promis à Tom Thibodeau, un autre candidat serait bien placé pour convaincre les dirigeants

Chez les New York Knicks, la stabilité n'est pas vraiment légion. Depuis 2012, pas moins de six coaches se sont relayés, dont les deux intérimaires Kurt Rambis et Mike Miller. Ce dernier est d'ailleurs toujours officiellement en poste. Mais il ne fait aujourd'hui aucun doute qu'il va laisser sa place. Le nouvel homme fort de la franchise, l'ancien agent Leon Rose, semblait avoir tranché pour le nom du futur entraîneur. Ancien client de Rose, Tom Thibodeau fait figure de grandissime favori, et ce depuis plusieurs semaines. Aux dernières nouvelles, il serait même déjà au travail.

Mais le président new-yorkais ne compte pas garder qu'une seule carte en mains. Ainsi, il va également rencontrer Mike Woodson, Mike Miller et Kenny Atkinson. C'est ce dernier qui fait d'ailleurs grandement parler en coulisses. Ian Begley du SNY s'accorde à dire que l'ancien coach des Nets - remercié juste avant l'interruption de la saison - a des partisans en interne. Au point de devenir un candidat "légitime" selon les sources du journaliste.

Comme Tom Thibodeau, Kenny Atkinson est un ancien des New York Knicks. Entre 2008 et 2012, il a été l'assistant de Mike D'Antoni lorsque ce dernier était en poste à NY. Et même s'il sort d'une année compliquée à Brooklyn, c'est en partie grâce à lui que les Nets ont retrouvé les playoffs la saison dernière (défaite 1-4 au premier tour contre Philly). Son profil pourrait parfaitement coller à une équipe sans star qui a besoin de discipline, de stabilité mais aussi d'un fond de jeu cohérent pour progresser. L'un de ses anciens mentors, Mike Budenholzer, a récemment milité pour que les Knicks retiennent sa candidature.

"J'adorerais le voir coacher les Knicks. C'est une belle opportunité. Il comprend qu'il va avoir plusieurs opportunités. Il n'y a rien de comparable à coacher l'équipe avec laquelle on a grandi. Il est unique car il est très bon pour le développement des joueurs et il peut les aider à progresser. La ligue a progressé dans ce domaine et il fait partie des meilleurs. Il a l'habileté de le faire à un très haut niveau."

Si Tom Thibodeau reste toujours le favori car très proche de Leon Rose, Kenny Atkinson apparaît comme l'outsider numéro un. Un outsider qui prend de plus en plus de place et dont les méthodes ont récemment porté leurs fruits, contrairement à "Thibs"...