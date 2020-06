New York Knicks : Tom Thibodeau déjà au travail ?

Selon le New York Post, Tom Thibodeau, pressenti pour prendre en mains les New York Knicks, serait déjà en train de constituer son staff.

La saison des New York Knicks étant pratiquement terminée - si jamais un format de reprise à 22 équipes venait à être voté - la franchise doit désormais penser à l'après. Le tout nouveau président Leon Rose a du pain sur la planche. Outre la Draft et la Free Agency, dont on attend également les dates officielles, l'ancien agent de stars doit surtout se pencher sur l'identité du nouveau coach. Depuis plusieurs semaines, le nom qui revient avec insistance est celui de Tom Thibodeau, ancien client de Rose. Et le New York Post a dévoilé de nouvelles informations donnant encore plus de poids à une prochaine nomination de Thibs aux Knicks.

Le média new-yorkais affirme que l'ancien gourou des Bulls et des Timberwolves a déjà passé quelques coups de fil. Dans quel but ? celui de constituer son prochain staff. Des noms cités par le Post, on peut trouver Andy Greer, John Lucas, Ed Pickney, Rick Brunson ou encore Dice Yoshimoto. Tous ont déjà fait équipe avec Tom Thibodeau par le passé, que ce soit à Chicago ou Minnesota et seraient d'accord pour le rejoindre à NY.

Cela signifierait en tout cas que les négociations entre Rose et le Mr Defense des Celtics de 2008, moment où il était l'assistant de Doc Rivers, sont très avancées. Il faudra attendre de nouvelles informations mais il ne fait guère de doutes aujourd'hui que Tom Thibodeau fait office de grandissime favori pour reprendre une équipe à la dérive depuis de trop longues années.

Au cours de cette année sabbatique, Tim Thibodeau en a profité pour rendre visite à plusieurs franchises. Dans le but d'avoir une approche différente sur ses joueurs. Aux Bulls et aux Wolves, il a toujours énormément sollicité ses éléments majeurs. Une méthode usante et peu adaptée à la NBA moderne. Se réinventer et s'assouplir de ce point de vue pourrait grandement l'aider pour réussir aux Knicks.