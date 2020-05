Pour Tom Thibodeau, l’heure du changement de méthode semble arrivée

Fans des Knicks, des Rockets, ou des Nets, les trois équipes où il est pressenti, il ne faudra pas s'attendre à voir le Tom Thibodeau que vous connaissiez si jamais il vient à prendre les rênes d'une de vos équipes l'an prochain. Sur le marché depuis son expérience ratée à Minnesota, Thibs veut retrouver un job. Et il semble avoir compris que dans cette NBA-là, ses principes ne peuvent être efficaces. Si bien qu'il a étudié ces derniers mois en rendant visite à plusieurs équipes.

"La ligue change en permanence. Il faut s'adapter. L'an passé, je suis allé voir plusieurs franchises en regardant comment elles organisaient leurs entraînements. Il y a le load management, des scientifiques. Il y a des situations où les jeunes doivent s'entraîner plus, et les plus vieux moins. Il faut les séparer. Utiliser ces ressources, comprendre comment les utiliser, comment manager l'ensemble, c'est devenu crucial. La santé des joueurs est devenue primordiale. La plus grande chose, c'est comment faire pour réussir en playoffs ? Quand vous avez tout ça, vous pouvez démarrer la saison avec ces choses en tête et les mettre en place pendant la saison", explique-t-il.

Réputé dur et très rigoureux, Tom Thibodeau avait aussi l'habitude d'user ses joueurs majeurs en faisant très peu de rotations. Dans son discours, il semble comprendre que ce n'est plus possible aujourd'hui. Reste maintenant à voir si une franchise lui donnera l'occasion de se réinventer.