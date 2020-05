Houston Rockets : un virage à 180° pour remplacer Mike D’Antoni ?

Avant l'interruption de la saison, les Houston Rockets étaient l'une des équipes les plus intrigantes de la NBA. Et dans le même temps la plus analysée par les différents observateurs. La laboratoire texan avait misé sur un small-ball poussé à l'extrême. Clint Capela envoyé à Atlanta et Robert Covington récupéré, les troupes de Mike D'Antoni avaient opté pour un effectif avec le seul Tyson Chandler - 8min de moyenne - comme intérieur de métier.

Pour faire office de pivot, c'est le très précieux PJ Tucker (1,98 m) qui a été envoyé au charbon. Une sorte de copié-collé du death lineup de Golden State, c'est à dire Curry-Thompson-Durant-Iguodala-Green. Pas réellement une surprise quand on connait l'obsession de Daryl Morey pour ces Warriors (avant la chute brutale de cette saison) et les expériences en tout genre pour décrocher le titre.

Il y a eu des bons résultats, mais aussi des plus mauvais. Si bien qu'on ne savait pas trop comment juger ces mini-Rockets. Et on pourrait même ne jamais avoir à le faire. Tout d'abord parce que l'exercice en cours est plus que jamais menacé par un arrêt définitif. Mais aussi parce que Mike D'Antoni est en fin de contrat. Le gourou des Houston Rockets depuis quatre ans est sans doute le seul coach capable de tirer le maximum de ce méga small-ball. Prolongera, prolongera pas, il faudra attendre plusieurs semaines pour avoir un début de réponse.

Les Rockets et Tom Thibodeau, un mariage improbable

La direction a néanmoins un plan, sans qu'on sache s'il est prioritaire par rapport au fait de conserver D'Antoni. Aux dernières nouvelles rapportées par le New York Post, une piste très sérieuse ferait état d'un intérêt pour Tom Thibodeau. Oui, oui, Tom Thibodeau ! Le TT des Wolves... Celui des Celtics aussi, ou des Chicago Bulls époque Derrick Rose... Un tel choix signifierait un changement total de direction sur le plan tactique.

Adepte du basket défensif et rigoureux, le coach de l'année 2011 prône une philosophie aux antipodes de ce que propose les Houston Rockets depuis 2016. Sa dernière expérience ratée à Minnesota pousse également à l'interrogation. Sera-t-il capable de se réinventer dans un jeu NBA plus que jamais basé sur l'attaque ? Quoi qu'il en soit, il garde une certaine cote sur le marché puisque les Rockets ne seraient pas seuls sur le dossier.

Il y a évidemment les New York Knicks dont le nouveau président, Leon Rose, n'est autre que son ancien agent. Autre équipe intéressée, les Brooklyn Nets. On parle beaucoup de Tyronn Lue pour reprendre le poste de Kenny Atkinson, mais Tom Thibodeau est très apprécié de Kyrie Irving et Kevin Durant, ce qui aura un impact certain au moment où Sean Marks devra faire son choix.

Dans tous les cas, juste pour l'expérience, on aimerait vraiment voir Tom Thibodeau coacher ces Rockets et (tenter de) faire défendre le duo Westbrook - Harden. Décriés depuis des années sur leurs capacités à défendre sur l'homme, les deux All-stars doivent passer un cap (au plus vite) et prouver à tous qu'ils sont vraiment capables de tenir une vraie défense pour aller au bout. Et rien que pour ça, Thibodeau pourrait être le bon cheval...