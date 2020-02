Deux noms sont évoqués comme possible choix pour devenir head coach des New York Knicks la saison prochaine : Tom Thibodeau et Jeff Van Gundy.

Ce matin, on vous parlait des chances de Mike Miller d'être nommé head coach à plein temps des New York Knicks grâce à la dynamique pas inintéressante qu'il a insufflée. A priori, Leon Rose, qui devrait être prochainement introduit comme président des opérations basket de la franchise, a d'autres plans. Selon Marc Berman du New York Post, deux noms se détachent pour prendre officiellement la suite de David Fizdale : Tom Thibodeau et Jeff Van Gundy.

Le premier sort d'une expérience difficile et assez clairement décevante chez les Minnesota Timberwolves, où sa méthode rigoriste a rapidement lassé et montré ses limites. Le second n'a plus occupé de poste dans un staff NBA depuis 2007 aux Houston Rockets. En revanche, son travail à la tête de Team USA lors de l'America Cup et des qualifications pour le Mondial 2019 a été très largement salué, puisqu'il n'avait aucun joueur NBA à sa disposition.

Tom Thibodeau et Jeff Van Gundy ont tous les deux déjà fait partie des New York Knicks et ont un passé commun. Thibodeau a été assistant de... Van Gundy, entre 1996 et 2004, avec quelques très belles saisons, dont une achevée par une défaite en Finales NBA 1999 contre les San Antonio Spurs.