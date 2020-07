Charles Barkley qui dit ce qu'il pense, c'est un pléonasme. Les sorties cash de l'ancienne star NBA sur le plateau d'Inside the NBA font souvent sourire. La dernière en date est juste empreinte d'inquiétude et a été prononcée avec tout le sérieux du monde. A l'image de son camarade de jeu Shaquille O'Neal, qui dit depuis des mois que la saison NBA ne devrait pas reprendre, "Chuck" est extrêmement pessimiste sur la tenue de la bulle d'Orlando à la fin du mois.

"Ça me fait mal de le dire parce que j'aime les joueurs, j'aime mon boulot et j'aime Adam Silver. Mais je pense qu'il n'y a aucune chance que l'on réussisse à finir cette saison vu la manière avec laquelle c'est en train de grimper.

La Floride est le pire endroit du monde à l'heure actuelle et on va envoyer 22 équipes là-bas, mais aussi la WNBA et la MLS (Major League Soccer, NDLR). Des joueurs vont être très proches l'un de l'autre sur plusieurs semaines.

Les chances que l'on arrive à tenir 3 mois sans que ça n'explose sont nulles. Je pense que c'est impossible".

En Floride, plus de 10 000 nouveaux cas ont été recensés sur les dernières 24 heures et le pic n'est a priori pas encore atteint. L'état n'a toujours pas pris de mesures drastiques pour lutter contre la propagation du Covid-19.

La NBA continue de tabler sur le côté infaillible de la bulle qu'elle a imaginé, mais Charles Barkley a raison. La préserver de tout dysfonctionnement pendant 3 mois paraît utopique. Et si un joueur est contaminé, les choses peuvent malheureusement aller très vite ensuite. Adam Silver a expliqué qu'à partir d'un certain nombre - on ne sait pas lequel - de joueurs ou de membres du staff contaminés, la NBA n'aurait pas d'autre choix que de couper court à l'expérience. La sérénité reste quand même de mise, au moins en façade, pour la ligue et son boss. Le projet d'une deuxième bulle du côté de Chicago est en train d'être finalisé.