On se languit tous de la NBA et cette période sans basket, alors que la saison battait son plein, a été une petite torture pour les fans. Si demain Adam Silver annonçait la reprise des matches, on sauterait évidemment au plafond. Mais il est intéressant d'écouter les arguments, hors évidence sanitaire bien entendu, de ceux qui pensent qu'il faut annuler purement et simplement cette saison 2019-2020.

Shaquille O'Neal fait partie de ceux-là et ses arguments s'entendent parfaitement. Sur le strict plan sportif, ce titre aurait-il seulement autant de valeur que ceux des autres années ?

"Je pense qu'on devrait annuler la saison. Que chacun rentre chez soi, se prépare et revienne la saison prochaine. Il faut l'annuler, c'est tout. Essayer de revenir maintenant et précipiter des playoffs ? Pour l'équipe qui gagnera, il y aura toujours une astérisque à côté de son nom.

Il n'y aura aucun respect pour cette équipe. Et si une équipe qui n'était jusque-là pas trop à la lutte pour le titre venait à gagner le titre grâce à un nouveau format de playoffs ? Personne n'aurait du respect pour ça.

Il faut penser d'abord à la sécurité des fans et de la population", a expliqué Shaq chez For the Win.

L'autre point important, pour Shaquille O'Neal, c'est la certitude qu'il n'y aura aucun fan dans les tribunes, quelles que soient les conditions dans lesquelles reprendront les matches. Rien que pour ça, la NBA ne devrait même pas envisager de relancer la saison.

"La présence des fans est importante parce qu'elle te permet te faire monter l'adrénaline. Admettons que je joue un match à l'extérieur. J'ai besoin de voir ce fan qui me fait des grimaces ou se moque de moi quand je manque un lancer. J'ai besoin de ce fan qui tient une pancarte contre moi.

Mais j'ai aussi besoin de voir ce gamin qui regarde son père après que je l'ai regardé et qui lui dit : 'Oh mon dieu, Papa, Shaq vient de me regarder !'

Ces gens-là font de nous ce que nous sommes".

Si on était pas aussi drogués de basket et en manque, on aurait presque envie d'abonder dans le sens de Shaq... Dans le fond, ce que l'on veut vraiment c'est un retour à la normale ou presque. Si la NBA décide de reprendre cet été sans qu'un vaccin ou un traitement efficace n'ait vu le jour, ce sera clairement impossible.