La NBA continue de tester massivement les joueurs et les staffs avant la reprise des compétitions le 30 juillet. Afin de garantir la sécurité des acteurs dans la bulle à Disney, la Ligue a mis en place un protocole sanitaire très strict. Ainsi, les dépistages se multiplient depuis quelques semaines. Vendredi dernier, 16 des 302 joueurs testés avaient été positifs au Covid-19. Et sans surprise, le bilan s'alourdit ce jeudi avec 9 nouveaux cas positifs selon un communiqué officiel. Ainsi, 25 des 351 joueurs testés ont donc contracté ce virus. A cela, on peut aussi ajouter les 10 cas positifs au sein des staffs (sur plus de 884 personnes). Pour rappel, les joueurs des Brooklyn Nets DeAndre Jordan et Spencer Dinwiddie ont récemment été annoncés positifs. Et pour les deux hommes, ils sont désormais incertains pour cette bulle.

La « bulle » de Disney va coûter un paquet de fric à la NBA !

Pour le moment, il n'y a aucune raison de s'alarmer par rapport à ce chiffre. 7,1% des joueurs ont été testés positifs, c'est encore assez faible. Actuellement, ils ont tous été placés en quarantaine et sont toujours dans les temps pour participer à la reprise de la saison. A la mi-juillet, il sera par contre important pour la NBA de voir ce chiffre baisser. Car le boss Adam Silver l'a reconnu : si les cas sont trop nombreux, la saison pourrait être encore arrêtée.