Les temps sont durs en NBA, mais peut-être encore un peu plus pour les Brooklyn Nets. Après avoir appris le forfait de Wilson Chandler lundi, la franchise vient de prendre un coup sur le tête avec deux tests positifs au Covid-19 qui auront des incidences claires sur leurs ambitions. DeAndre Jordan et Spencer Dinwiddie ont tous les deux contracté le virus, comme ils l'ont chacun annoncé sur leur compte Twitter.

L'ancien pivot des Los Angeles Clippers a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participerait pas à la reprise de la saison dans la "bulle" d'Orlando fin juillet.

"J'ai découvert que lundi et eu la confirmation aujourd'hui que j'étais positif au Covid à mon retour à New York. Par conséquent, je ne serai pas à Orlando pour reprendre la saison", a tweeté Jordan.

Spencer Dinwiddie n'a pas encore fait forfait, mais cela semble inévitable, surtout au vu des explications livrées par le meilleur scoreur de l'équipe. Dinwiddie, dont on avait parlé un temps pour le All-Star Game 2020, ressent des symptômes de la maladie.

"Ces derniers mois, j'ai fait attention à me protéger et à protéger les autres du Covid-19, en suivant le protocole qu'on nous a indiqué et en me mettant en quarantaine. J'était prêt à rejoindre mes coéquipiers et à entrer parmi les premières équipes dans la bulle.

J'ai pris un vol privé pour New York et j'ai passé plusieurs tests lors de mes premiers jours ici. J'ai même pu participer à plusieurs entraînements lors de la première semaine.

Malheureusement, je suis aujourd'hui positif. Je ressens des symptômes comme la fièvre et des douleurs à la poitrine. Je ne sais donc pas encore si je serai en mesure d'aller à Orlando".

Spencer Dinwiddie va donc se mettre en quarantaine pendant 15 jours avant d'être à nouveau soumis à des tests. Mais depuis qu'il l'a contracté, combien de ses coéquipiers ont eux aussi été exposés au virus ? On serait surpris de voir le meneur des Nets à Orlando vu les circonstances.

Brooklyn va d'ores et déjà se tourner sur le marché des agents libres pour chercher un pivot et un arrière. L'accession aux playoffs s'annonce beaucoup moins facile que prévu et un barrage face aux Wizards n'est plus du tout à exclure...