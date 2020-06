Les Nets perdent Wilson Chandler, qui se désengage de la bulle

On ne reverra peut-être déjà plus Wilson Chandler sous un maillot des Brooklyn Nets. L'ailier a annoncé sur ESPN qu'il renonçait à participer à la reprise de la saison NBA dans la bulle d'Orlando.

L'ancien joueur de Denver, notamment, a pris cette décision parce qu'il ne souhaitait pas être éloigné de sa famille.

"Ce sera difficile de ne pas être avec mes coéquipiers, mais la santé et le bien-être de ma famille passe avant tout. Merci aux Nets de comprendre et de soutenir ma décision. Je regarderai et supporterai l'équipe à Orlando", a expliqué Wilson Chandler.

C'est Justin Anderson, aperçu à trois reprises en janvier avec les Nets avant de rejoindre la G-League, qui remplacera Wilson Chandler dans l'effectif de Jacque Vaughn. Sans vouloir lui manquer de respect, Brooklyn y perd en termes d'expérience et de talent.

Chandler commençait à se faire une vraie place chez les Nets avant que la pandémie n'entre en jeu. D'abord suspendu 25 matches après avoir été contrôlé positif à une substance interdite en début de saison, le joueur de 33 ans s'était inséré dans la rotation. Mieux, il était titulaire lors des trois dernières rencontres, toutes soldées par des victoires.

On peut supposer qu'en son absence, Vaugh va allonger le temps de jeu de deux de ses autres joueurs : Rodion Kurucs et Taurean Prince.

Wilson Chandler n'avait signé qu'un contrat d'un an en tant que free agent l'été dernier et sera à nouveau libre une fois la saison bouclée en octobre.