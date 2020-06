Alors que le nombre de contaminés en Floride continue de grimper, la NBA sait au moins qu'elle ne débarquera pas à Disney World Resort complètement dépeuplée. Les résultats des tests effectués le 23 juin derniers sur 302 joueurs de la ligue ont été communiqués vendredi. Seuls 16 joueurs sont positifs au Covid-19, ce qui représente un peu plus de 5% de la population en question.

On ne va pas s'aventurer à dire que c'est une bonne nouvelle. Mais a priori, avec les précautions nécessaires et si la bulle parvient effectivement à protéger les joueurs lorsqu'ils y seront, ce chiffre a peu de chances de grimper drastiquement.

Les noms des 16 testés positifs, qui devront être mis en quarantaine jusqu'à ce qu'ils passent un test négatif, n'ont pas été communiqués. Jusqu'ici, deux joueurs Suns, Nikola Jokic, Malcolm Brogdon, Buddy Hield, Jabari Parker et Alex Len ont contracté récemment le virus de manière asymptomatique.

Le moral n'est quand même au top autour de la ligue et de cette reprise de la saison. La Floride a annoncé 8 942 nouveaux cas de Covid-19, soit plus de 3 000 de plus que le précédent record en la matière dans cet état qui remontait à mercredi dernier. Dans le district d'Orange County, où se situe Disney World Resort, on recense 1 062 nouveaux cas.

La NBA n'a pas encore réagi à ces chiffres alarmants. On ne sait pas, par exemple, s'il y a un plan B au cas où la tenue de l'événement serait considérée comme trop dangereuse ou si une annulation de la saison est encore possible. En gros, on n'est pas encore sûrs d'avoir de la NBA au menu en août...