Les Mavs ont trouvé un nouveau meneur, Dennis Smith Jr is back

Dennis Smith Jr. fait son retour chez les Mavericks. Selon Shams Charania, le meneur de 27 ans a accepté un contrat d’un an et rejoindra le camp d’entraînement avec l’objectif de se frayer une place dans la rotation derrière le duo Luka Doncic – Kyrie Irving. Dallas affiche un effectif déjà complet (avec Brandon Williams sous contrat partiellement garanti), ce qui laisse entendre qu’il y aura de la concurrence — et potentiellement des décisions à prendre — d’ici le cut final.

Guard Dennis Smith Jr. has agreed to a one-year deal to return to the Dallas Mavericks, agent Daniel Hazan of Hazan Sports Management tells ESPN. Smith reunites with the franchise that drafted him No. 9 overall in 2017 and now he'll compete in training camp in Dallas. pic.twitter.com/1KseWO0bPM — Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2025

C’est un retour aux sources pour Smith Jr., 9e choix de la Draft 2017 et membre de la All-Rookie Team après une première saison à 15,2 points de moyenne. Il avait quitté Dallas en janvier 2019 dans l’échange qui a envoyé Kristaps Porziņgis au Texas. S’en sont suivis des passages à New York, Detroit, Portland, Charlotte puis Brooklyn, où il a signé en 2023-24 une ligne défensive remarquée : 2e en interceptions par 36 minutes parmi les joueurs à 1 000 minutes jouées. La saison 2024-25, il l’a disputée au Real Madrid en EuroLeague, avant de retenter sa chance en NBA.

Le pari de Dallas est clair : ajouter à la rotation un meneur capable de presser tout-terrain, de couper les lignes de passe et d’apporter du peps offensif en sortie de banc. Offensivement, Smith Jr. a évolué de scoreur athlétique à meneur energizer plus sobre, capable de déclencher en transition et de mettre le ballon dans les mains des créateurs. Reste à convertir ce profil en minutes utiles dans une équipe qui vise le très haut de l’Ouest et qui devra trancher dans un backcourt déjà riche.

Pour Dennis Smith Jr., c’est une boucle bouclée : revenir là où tout a commencé, avec une carte à jouer sur un rôle ciblé et lisible. Pour Dallas, c’est un coup à faible risque qui pourrait rapporter gros si la défense du banc gagne en mordant. Rendez-vous au camp pour la première réponse.