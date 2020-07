Les cas de COVID-19 se multiplient un peu partout aux Etats-Unis, où l’épidémie connaît donc un rebond important. Et les joueurs NBA ne sont évidemment pas épargnés. La ligue enchaîne les tests à l’approche du grand départ pour la « bulle » Disney d’Orlando. Et chaque jour, de nouveaux membres du staff ou des équipes sont testés positifs. C’est maintenant au tour de Landry Shamet des Los Angeles Clippers, selon les informations rapportées par Shams Charania.

Clippers guard Landry Shamet has tested positive for coronavirus and is unlikely to travel with the team to Orlando this week, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 4, 2020