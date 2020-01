LeBron James en larmes en apprenant le décès de Kobe Bryant

Comment voir un clin d'oeil plus macabre que le fait de voir LeBron James dépasser Kobe Bryant au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire la veille de sa mort ? Ce dimanche soir devait être une fête pour LBJ au moment de rentrer à Los Angeles après un road-trip à l'Est. Elle s'est transformée en véritable cauchemar après l'annonce du décès de Kobe. Les Lakers ont appris la nouvelle au moment de sortir de l'avion. Certaines caméras ont pu capter les premières réactions, dont celle de LeBron James. Le quadruple MVP a longuement enlacé plusieurs personnes, les larmes aux yeux, inconsolable.

On attend évidemment une pluie d'hommages mardi avec le derby de Los Angeles entre Lakers et Clippers. Et évidemment que les larmes et l'émotion vont mettre l'intérêt sportif de cette rencontre au second plan.