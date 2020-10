Lakers : la stat dingue sur leur inefficacité en fin de match

LeBron James a été monstrueux lors du Game 5 pour les Los Angeles Lakers. Ses coéquipiers nettement moins.

Dans ces cas-là, c’est toujours compliqué de savoir si une star prend le jeu à son compte parce que les autres autour ne sont pas assez bons. Ou si les autres ne sont pas assez bons parce qu’ils ne sont pas impliqués. Souvent un peu des deux. C’est par exemple la question qu’on n’a pu se poser à une certaine époque en EDF quand TP survolait certains matches, avant que les autres joueurs de cette fabuleuse génération se mettent au niveau (ou soient plus impliqués ?) Et que la France connaisse sa plus belle période sur la scène internationale.

Quoi qu’il en soit cette nuit, le décalage entre le King et ses équipiers a été impressionnants, surtout en fin de match. Lebron James a fini la partie avec une ligne exceptionnelle. 40 pts à 71% de réussite - dont 9 des 13 derniers de LA -, 13 rbds et 7 pds. Les assists, justement il aurait pu en faire plus. Il aurait dû en faire plus.

Car la statistique sortie par Marc J. Spears, d’ESPN, fait mal. Très mal. Les joueurs de Los Angeles ont vendangé les occasions créées par LBJ en fin de match. On pense bien évidemment au tir ouvert de Danny Green, qui aurait pu donner le titre aux Angelenos. Mais ce n’est pas le seul à être passé au travers en fin de match.

Dans le clutch time, les Lakers ont fait 0 sur 6 aux tirs sur les passes de LeBron James. Quatre de ces 6 shoots étaient des tirs ouverts.

The Lakers were 0-of-6 shooting off a LeBron James pass in the clutch, 0-of-4 on open looks, which includes the Danny Green 3-pt miss with 7 seconds remaining in the game. @ESPNStatsInfo — Marc J. Spears (@MarcJSpears) October 10, 2020

Avec 22 points (moins que Duncan Robinson) et 13 fautes en combiné, Kyle Kuzma, Rajon Rondo, Danny Green, Markieff Morris et Alex Caruso n’ont absolument pas pesé sur le match. Et ce 0/6 alors que LeBron James et Jimmy Butler se rendaient coup pour coup a fait très mal aux Lakers dans le money time.

Quelle que soit la raison de leur loupé, ils vont devoir clairement élever le niveau. Car le Miami Heat est prêt à exploiter la moindre erreur.